Сверстать одну страницу (только текст)

Необходимо отверстать внутреннее содержимое одной страницы (только текст и пару картинок внутри текста).

Текст должен быть качественно отверстан - иметь удобочитаемый вид, не сплошняком, значимые перечисления списками идти, заголовки и т.д.

объем текста риблизительно как здесь http://ponsshop.ru/ (вообщем то и характер текста и смысловые разделы такие же)

кроссбраузерно.

Работа на воскресенье.

Завтра в 15:00 МСК предоставлю текст

Указывайте пожалуйста цену.