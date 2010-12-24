Есть интернет магазин http://econice.forotady.ru на oscommerce В нем есть баги - а именно в браузере опера и мозилле тонким отображаются несколько фраз (на приложенных скринах обвел их). Вообще там таких фраз ...
Сверстать одну страницу (только текст)
Необходимо отверстать внутреннее содержимое одной страницы (только текст и пару картинок внутри текста).
Текст должен быть качественно отверстан - иметь удобочитаемый вид, не сплошняком, значимые перечисления списками идти, заголовки и т.д.
объем текста риблизительно как здесь http://ponsshop.ru/ (вообщем то и характер текста и смысловые разделы такие же)
кроссбраузерно.
Работа на воскресенье.
Завтра в 15:00 МСК предоставлю текст
Указывайте пожалуйста цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо - заняться программной частью туристического сайта. Шаблон предоставляю, отрисовываю все внутренние страницы и модули. Необходимо отверстать шаблон под joomla, подогнать по дизайну модули. Также требуется интегрировать 3 функции - поиск туров и ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать резиновую верстку главной+11 страниц. На данный момент готова главная. Используется jquery slider и overlay. Требования: IE7+, Firefox, Opera, Chrome, Safari, 100% валидный CSS, HTMLЗавершен14 лет назад
- $20
Есть макет Необходимо кросбраузерно сверстать шапку и элементы (кнопки) для контентной части. Из условий: сверстать div-ами так, чтобы потом удобнее вносить коррективы. Хотелось бы пошустрее. В аттаче скрин. Функционал на левом ...Завершен14 лет назад
Нужно кроссбраузерно сверстать сайт, скриншоты в приложении, желательно в 2 этапа, допустимый срок - до недели, оставляйте предложение по цене, сроку и условия работы.HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо срочно сверстать два шаблона.HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Простой макет по центру, psd, все слоями, все текстуры уже вырезаны лежат на слоях, нужно сверстать кроссбраузерно, валидность все равно какая, div не div тоже все равно, обычная табличная более чем подойдет.Завершен14 лет назад
Сверстать шаблон под Magento 1.3 Дизайн в приложении. PSD файл - после утверждения. Сроки - до 7 дней.HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно максимально качественно сверстать 1 страницу. Исходник находится в Приложении.Завершен14 лет назад
Должна быть поддержка всех браузеров: IE6+ Firefox Opera Chrome Safari корректное отображение в Mac OS вёрстка при помощи CSSЗавершен14 лет назад