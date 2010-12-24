Отверстать и прикрутить дизайн под joomla

Необходимо - заняться программной частью туристического сайта. Шаблон предоставляю, отрисовываю все внутренние страницы и модули. Необходимо отверстать шаблон под joomla, подогнать по дизайну модули.

Также требуется интегрировать 3 функции - поиск туров и заказ билетов через Бронни.ру(вроде у них есть возможность интегрирования данных функций, нужно просто разобраться, как это прикрутить) и возможность просмотра состояния заказа для зарегистрированных через САМО-ТурАгент. Все лицензии и модули на данные сайты куплены.

Рассмотрю все варианты

Если нужна уточняющая информация обращаться в личку или на [email protected]