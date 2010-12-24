Нужно сделать резиновую верстку главной+11 страниц. На данный момент готова главная. Используется jquery slider и overlay. Требования: IE7+, Firefox, Opera, Chrome, Safari, 100% валидный CSS, HTML
Отверстать и прикрутить дизайн под joomla
Необходимо - заняться программной частью туристического сайта. Шаблон предоставляю, отрисовываю все внутренние страницы и модули. Необходимо отверстать шаблон под joomla, подогнать по дизайну модули.
Также требуется интегрировать 3 функции - поиск туров и заказ билетов через Бронни.ру(вроде у них есть возможность интегрирования данных функций, нужно просто разобраться, как это прикрутить) и возможность просмотра состояния заказа для зарегистрированных через САМО-ТурАгент. Все лицензии и модули на данные сайты куплены.
Рассмотрю все варианты
Если нужна уточняющая информация обращаться в личку или на [email protected]
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