Сверстать сайт

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок321 просмотр

Нужно сверстать сложный макет, оставляйте контактные данные, желательно наличие портфолио.

14 лет назад
holevichmaxim
Максим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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