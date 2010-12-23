Верстка четырех страниц.

Добрый день!

Ищу профессионального верстальщика, который без лишних вопросов выполнит ТЗ.

1. Макет резиновый, тянется по ширине.

2. Верхнее меню должно быть заверстано списком UL - LI. Схема примерно такая:

Главная

Главная

3. Блоки справа отображаются, только на главной странице, а на остальных контейнер с контентом тянется на 100%.

4. Содержимое блоков справа верстается также как и меню, с помощью UL-LI.

5. Нужен вариант любой страницы без шапки, только меню. шапки не должно быть.

=== yarsad-catalog.jpg === Вывод категории каталога

1. Количество категорий в 1 строке зависит от разрешения. т.е. тянется по ширине.

2. Название категории - не изображение, а ссылка с фоном.

3. В обычном состоянии кнопки серые, в момент нажатия фон меняет цвет на зеленый.

4. Вывод навигационных кнопок (вверх, вправо, влево), определяется движком. Их отсутствие не должно сказываться на общий вид каталога.

5. Есть категории с длинными и короткими названиями, но ширина и высота кнопки не должна меняться. У вас есть варианты решения? Если нет, предложу свой.

=== yarsad-tovari.jpg === Вывод товаров

1. Блоков справа не должно быть.

2. Количество товаров в 1 строке зависит от разрешения. т.е. тянется по ширине.

3. На этой странице, в макете, отсутствуют навигационные кнопки (вправо,влево,вверх) нужно вставить и сделать по аналогии со страницей категорий.

4. Название товара не должно выходить за границы заголовка блока.

5. Кнопка в корзину - это submit, а число перед ним - независимый текст.

6. Поле с ценой - это не input, а текст на фоне.

7. Выделить место под H1, перед выводом товара.

Прошу не беспокоить по асе. Задавайте вопросы в личку.