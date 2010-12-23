Необходимо осуществить HTML-верстку готового дизайна интернет-магазина дисков и шин, настроить сайт и админку под управлением PHPShop либо HostCMS. Сроки до начала февраля.
Верстка четырех страниц.
Добрый день!
Ищу профессионального верстальщика, который без лишних вопросов выполнит ТЗ.
1. Макет резиновый, тянется по ширине.
2. Верхнее меню должно быть заверстано списком UL - LI. Схема примерно такая:
- Главная
- Главная
3. Блоки справа отображаются, только на главной странице, а на остальных контейнер с контентом тянется на 100%.
4. Содержимое блоков справа верстается также как и меню, с помощью UL-LI.
5. Нужен вариант любой страницы без шапки, только меню. шапки не должно быть.
=== yarsad-catalog.jpg === Вывод категории каталога
1. Количество категорий в 1 строке зависит от разрешения. т.е. тянется по ширине.
2. Название категории - не изображение, а ссылка с фоном.
3. В обычном состоянии кнопки серые, в момент нажатия фон меняет цвет на зеленый.
4. Вывод навигационных кнопок (вверх, вправо, влево), определяется движком. Их отсутствие не должно сказываться на общий вид каталога.
5. Есть категории с длинными и короткими названиями, но ширина и высота кнопки не должна меняться. У вас есть варианты решения? Если нет, предложу свой.
=== yarsad-tovari.jpg === Вывод товаров
1. Блоков справа не должно быть.
2. Количество товаров в 1 строке зависит от разрешения. т.е. тянется по ширине.
3. На этой странице, в макете, отсутствуют навигационные кнопки (вправо,влево,вверх) нужно вставить и сделать по аналогии со страницей категорий.
4. Название товара не должно выходить за границы заголовка блока.
5. Кнопка в корзину - это submit, а число перед ним - независимый текст.
6. Поле с ценой - это не input, а текст на фоне.
7. Выделить место под H1, перед выводом товара.
Прошу не беспокоить по асе. Задавайте вопросы в личку.
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