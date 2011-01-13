Сверстать 11 страниц и опрос (joomla)

Сайт http://mf.users.ru/

1) Сверстать 11 страниц сайта, вернее то что внутри них. Надо будет создать цсс стили в шаблоне или поправить имеющиеся и отталкиваясь от этого верстать таблицы, формы и страницы. Вобщем нужен опытный верстальщик и качественная верстка на джумла.

Страницы которые надо сверстать выглядят так:

http://file.qip.ru/photo/AUnmR8Ii/Страница_отзывов_с_добавлением.html ( 110 Кб )

http://file.qip.ru/photo/C1O2DNn1/Страница_подтверждения_заказа_.html ( 109,04 Кб )

http://file.qip.ru/photo/Uo_Zd5So/Страница_регистрации_в_интерен.html ( 74,78 Кб )

http://file.qip.ru/photo/w-mMFCPf/Страница_редактирования_личных.html ( 81,29 Кб )

http://file.qip.ru/photo/cp3Bc7wU/Страница_со_списком_товаров_4.html ( 198,65 Кб )

http://file.qip.ru/photo/2A0ivkcJ/Страница_совершенного_заказа_3.html ( 188,22 Кб )

http://file.qip.ru/photo/oz1UKQ7M/всплывающее_окно_после_добавле.html ( 198,96 Кб )

http://file.qip.ru/photo/k0JakgqG/Корзина_пустая_4.html ( 55,97 Кб )

http://file.qip.ru/photo/yUom48Yl/Корзина_с_товарами_4.html ( 84,55 Кб )

http://file.qip.ru/photo/ORdyh-LF/Страница_выбора_платежной_сист.html ( 155,44 Кб )

http://file.qip.ru/photo/9Qv5NsUN/Страница_заказа_в_личном_кабин.html ( 120,17 Кб )

2) Слева внизу есть 2 голосования надо переделать нижний. Получается что у него 2 позиции до голосования и после + показ ошибок справа от кнопки голосования..

Как должен выглядеть опрос и страницы в файле.

Оплата Вебмани или ЯД