Требуется закончить работу, доделать нюансы. работы не много, но требуется специалист.
Надо сверстать пару страниц под вебасист
НЕобходимо сверстать пару страниц под вебасист в течении нескольких часов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо изменить шрифт выводимый на сайте (сейчас мелкий и не понятный) - http://people18.ru/news/7-v-udmurtii-zaderzhan-podrostok-ukravshij-ovec-chtoby-prokormit-semyu.html И поправить ширину блока (где "Другие новости" что бы было ровно) - http://people18.ru/HTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужен верстальщик... 5$ за страницу, верстать не много(для нормального верстальщика на 10-20 мин максимум на один дизайн..)... Всего 6 страниц....Закрыт14 лет назад
- $50
Верстка типового сайта визитки.Завершен14 лет назад
Выловить баги в сайте (неправильно отображается в Опере и ИЕ), сделать и встроить счетчик в сайтЗавершен14 лет назад
Требуется качественно сверстать шаблон из имеющегося psd файла. Прикрутить шаблон на тестовую площадку. Сроки кротчайшие.Завершен14 лет назад
- $20
Есть: psd Надо: шаблон для вордпреса. Требования: валидность(обязательно), дивы(не критично), IE6(критично) Срок: до 24-го максимум В приложении образец.Завершен14 лет назад
- $50
Добрый день, ребят у кого есть опыт работы с джумлой, у нас есть готовый макет, его надо вставить на сайт, сайт находится на джумле, кто возьмется? Срочно нужна помощь.Завершен14 лет назад
Переверстать главную страничку сайта www.absolut-i.com.ua div-ми + добавить внизу сайта блок новостей + подложить под меню сайта картинкуHTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
Указывайте цену и сроки когда сможете сделатьHTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад