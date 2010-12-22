Сверстать 6 страничек

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Закрыт6 заявок153 просмотра

Здравствуйте!

Нужен верстальщик...

5$ за страницу, верстать не много(для нормального верстальщика на 10-20 мин максимум на один дизайн..)...

Всего 6 страниц....

14 лет назад
prosto_serega
Сергей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

neymanA
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

neymanA
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад