На существующем сайте выполнить следующие работы: Движок modx, необходимые страницы по максимуму сверстаны, надо внести небольшие корректировки и натянуть макеты на существующий сайт. 1)натянуть макет главной страницы (уже все сверстано в Html ...
Вёрстка под 1С-Битрикс 8.6.1
Необходимо сверстать макет, как шаблон 1С-Битрикс 8.6.1!
Там всего 3 страницы: Главная, и на её основе с небольшими изменениями внутрение двух типов.
Вот главная - http://vipxo.ru/main.png
В согласии укажите цену и срок.
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