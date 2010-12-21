Нужно быстро (до завтрашнего вечера, например) сверстать прикрепленную страничку. Выберу того, кто сделает дешевле. Без предоплаты. Заявки скрыты.
Верстка для WordPress
Доброго времени суток,
хочу предложить периодические проекты по Вордпресу для ответственного и опытного верстальщика/программиста на постоянной основе.
За деталями прошу обращаться в личку.
Заявки фрилансеров
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