Необходимо срочно обновить дизайн на сайте. Дизайн готов. Необходимо только встроить в движок. Дизайн и задание в прикрепленном файле. Сроки выполнения 1 неделя. Бюджет 100$. Оплата сразу после завершения задания.
Нужна верстка HTML/CSS
СРОЧНО нужна верстка, смотрите в приложении.
Размеры соответствуют картинке (за ширину взять 800), высота - растягиваемая у вертикальных полей.
Конечно же, кроссбраузерно и валидно.
Только DIV.
HTML и CSS в отдельных файлах.
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