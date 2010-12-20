Доброго времени суток. Необходимо настроить парсинг на wp сайтах Есть 6 сайтов доноров (откуда парсить контент) и 6 сайтов, для которых необходимо настроить парсинг. 1 донор = 1 сайт. Контент парсится ...
Верстка сайта под joomla и натяг на движок
Сверстать сайт и натянуть на движок joomla.
Создать БД и установить на хостинг.
Сроки: 6-7 дней, при условии показа результатов по ходу работы.
Проект ушел на free-lance.ru
Заявки фрилансеров
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