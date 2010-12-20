Верстка сайта под joomla и натяг на движок

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок97 просмотров

Сверстать сайт и натянуть на движок joomla.

Создать БД и установить на хостинг.

Сроки: 6-7 дней, при условии показа результатов по ходу работы.

Проект ушел на free-lance.ru

Joomla
14 лет назад
ipassat
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить парсинг контента в блоги на wp

    Доброго времени суток. Необходимо настроить парсинг на wp сайтах Есть 6 сайтов доноров (откуда парсить контент) и 6 сайтов, для которых необходимо настроить парсинг. 1 донор = 1 сайт. Контент парсится ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактирование готового сайта.

    Имеется сайт, сделан на HTML ~15 страниц, Нужно внести ряд поправок в контент сайта, дизайн формы (отправки сообщения) и ява скрипт. Должен быть опыт в верстке и JavaScript. Подробности отправим на емейл.

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка - резина, дивами

    Нужна верстка срочно (валидно и тп): главная и 5 внутренних. Макет прикрепил. Все предложения только в проект: цена, срок.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо заверстать сложное динамическое меню

    $170

    Здравствуйте уважаемые, возникла потребность заверстать динамически вот такую штуку http://clip2net.com/clip/m32940/1292844534-clip-10kb.png при нажатии кнопка2 кнопка3 плавно переключались бы вкладки,а вот при нажатии на кнопку1 сворачивалось бы все влево,оставалась бы только эта кнопка,и разворачивалось при нажатии ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Смена дизайна сайта на wordpress

    $100

    Приветствую. Требуется смена дизайна сайта на wordpress. Новый дизайн делался полностью под старый функционал. Сроки - 2-3 дня. Бюджет 100$ Предложения пишите ...

    WordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Требуется сверстать сайт на платформе webasyst. Внешний вид и структура есть. Тематика - интернет-магазин товары для животных. Функционал стандартный WA. Интересуют сроки выполнения и цены. Понимаю, что мало информации, ...

    Webasyst
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить верстку под joomla 1.5

    1. firehit.eu/ru/main.html - не работает как надо 2. Вот так надо - firehit.eu/ru/index.html Но на примере № 2 меню не выпадающее. Надо выпадающее. Обязательное условие - ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон магазина

    Надо сделать два шаблона с псд в интернет магазины. Один на ВамШоп второй - на выбор. Более подробно расскажу в аське.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внести правки в одностраничный HTML сайт

    $50

    Доброе время суток, Требуется обновить одностраничный сайт http://dhq.su/ . Краткое описание: Заменить вторую половину сайта (которая с голосованием) на диджей-модуль на ajax'e. Диджей-модуль - это обычная вставка кода с youtube, ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад