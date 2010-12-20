1. firehit.eu/ru/main.html - не работает как надо 2. Вот так надо - firehit.eu/ru/index.html Но на примере № 2 меню не выпадающее. Надо выпадающее. Обязательное условие - ...
Дизайн интернет-магазина
Требуется сверстать сайт на платформе webasyst.
Внешний вид и структура есть.
Тематика - интернет-магазин товары для животных.
Функционал стандартный WA.
Интересуют сроки выполнения и цены.
Понимаю, что мало информации, жду ваших предложений.
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