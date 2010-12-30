Верстка под joomla 1.5

Здравствуйте. Надо сверстать один дизайн (из PSD только в HTML)... Верстка должна быть качественная, кросбраузерная, валидная, по всем стандартам. Дизайн резиновый. Сам дизайн покажу заинтересованным людям. Сверстать надо сегодня... У кого есть ...