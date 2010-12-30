Верстка под joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок234 просмотра

Требуется сверстать макет под joomla 1.5.

Внимание!

Предложения рассматриваются только в тендере.

Прошу не беспокоиться тех кто :

1. Не работал с joomla 1.5. и готов сделать только HTML верстку.

2. Не имеет опыта/отзывов

HTMLJoomla
14 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Василий сделал все правильно, поняв все задание так как надо с первого раза. Работа была сдана ранее срока целиковым архивом joomla. После проверки, сделано заключение: никаких доработок проекта не требуется, ошибки отсутствуют. А если с эмоциями то - Отлично!! Рекомендую!! ))
Буду рад дальнейшему сотрудничеству! С наступающим Новым годом)

Заявки фрилансеров

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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