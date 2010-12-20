Приватно для WM Designer

$90
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки119 просмотров

Верстка макета. Сроки до 23.00 19.12.2010. Стоимость 90$

14 лет назад
TEHb
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$90
1 день
Александр настоящий профессионал своего дела! Ему была поставлена довольно трудная задача, с короткими сроками, в итоге все было сделано на высшем уровне, в указанные сроки. Большое спасибо! Будем сотрудничать и дальше!
С Николаем приятно работать. Деловой человек. Всю работу оговорили заранее. Оплачено полностью в кратчайшие сроки. Ничего лишнего. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад

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