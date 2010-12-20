Требуется сверстать шаблон для CMS Joomla из готового дизайна (PSD). Главное требование – кроссбраузерность, сайт должен одинаково отображаться во всех браузерах. Указывайте сроки и стоимость, предпочтение будет отдаваться предложениям с наилучшим сочетанием ...
Приватно для WM Designer
Верстка макета. Сроки до 23.00 19.12.2010. Стоимость 90$
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