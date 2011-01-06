Верстка 2-х страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок370 просмотров

Нужно сделать верстку вот такого дизайна (в приложении) кроссбраузерно и валидно.

Поскольку несколько следущих страниц которые пока не готовы будут в том же формате, хорошо бы использовать PHP, чтобы нужно было лишь изменить индексный документ вместо изменения каждой страницы. Укажите можете ли вы это сделать

Оплата по вебмани - без предоплаты и без обмана

Рассмотрю заявки только от фролансеров с соответствующим портфолио.

Взможно дальнейшее сотрудничество

PHP
14 лет назад
dkorolov
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$40
2 дня
Аккуратная и качественная работа - спасибо! буду обращаться сам и рекомендую другим
Чёткое ТЗ, адекватные сроки, качественная организация работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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