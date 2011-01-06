Верстка 2-х страниц

Нужно сделать верстку вот такого дизайна (в приложении) кроссбраузерно и валидно.

Поскольку несколько следущих страниц которые пока не готовы будут в том же формате, хорошо бы использовать PHP, чтобы нужно было лишь изменить индексный документ вместо изменения каждой страницы. Укажите можете ли вы это сделать

Оплата по вебмани - без предоплаты и без обмана

Рассмотрю заявки только от фролансеров с соответствующим портфолио.

Взможно дальнейшее сотрудничество