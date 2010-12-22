Отверстать псд под джумлу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок225 просмотров

http://pics.kz/s1/0c/48/d1/0c48d1b8a8a95e8360778c1bd95db0a1.jpg

функционал как тут www_irimex_kz

в общем то стандартные страницы + лента новостей

Joomla
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$100
3 дня
Как всегда отличный и очень качественный результат. И главное быстро и в срок. РЕКОМЕНДУЮ
Интересное задание, чёткое ТЗ, адекватные сроки, высокий уровень владения техническими вопросами по проекту. Оплата вовремя. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад