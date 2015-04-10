Верстка psd-шки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок422 просмотра

Нужно сделать верстку вот такого дизайна - в приложении.

Кроссбраузерно, валидно.

14 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

cristalith
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Все супер!
все ок, спасибо

Заявки фрилансеров

cristalith
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад