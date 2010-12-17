Верстка
Исправление верстки на рабочем сайте
Есть рабочий сайт smotri.kg. На нём проблемы с вёрсткой - неверное отображение в разных браузерах, проблемный код.
Используется видео-движок clipshare. Изначально был взят стандартный шаблон - и кривой версткой был натянут новый дизайн.
Требуется исправить все проблемы, и перебрать весь код - избавиться от мусора. Возможно, переверстать всё заново.
При этом сайт не должен переставать работать.
Так же, в этот шаблон внесено много собственных изменений - что означает, что править на локолхосте дизайн не получиться.
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