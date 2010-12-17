Исправление верстки на рабочем сайте

Есть рабочий сайт smotri.kg. На нём проблемы с вёрсткой - неверное отображение в разных браузерах, проблемный код.

Используется видео-движок clipshare. Изначально был взят стандартный шаблон - и кривой версткой был натянут новый дизайн.

Требуется исправить все проблемы, и перебрать весь код - избавиться от мусора. Возможно, переверстать всё заново.

При этом сайт не должен переставать работать.

Так же, в этот шаблон внесено много собственных изменений - что означает, что править на локолхосте дизайн не получиться.