Задал вопрос здесь. но решение не подсказали http://forum.htmlbook.ru/index.php?showtopic=23450&st=0 Нужно в таблице разместить формы ввода как нарисовал на картинке ниже. Т.к. тег не предусматривает еще один вложенный ...
Cверстать дизайн шаблона Joomla
Есть дизайн в PSD, нужно из него сделать шаблон, взяв за основу один из имеющихся.
Сайт абра кадабра (агентство праздников и развлечений)
бюджет ограничен.(
Выбранный исполнитель
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