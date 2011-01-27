Cверстать дизайн шаблона Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок238 просмотров

Есть дизайн в PSD, нужно из него сделать шаблон, взяв за основу один из имеющихся.

Сайт абра кадабра (агентство праздников и развлечений)

бюджет ограничен.(

Joomla
14 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Alexej95
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Ответственный, грамотный и терпеливый исполнитель! Все понимает с первого слова, не задает лишних вопросов. Находит решение для любых задач! Всем рекомендую Алексея, как надежного исполнителя.
Отличный заказчик. Четко формулирует задачу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. С уважением, Алексей.

Заявки фрилансеров

Alexej95
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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