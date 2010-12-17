Сделать из PSD сайт

Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium. Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц (новый макет сайта, взамен того, что стоит сейчас). У кого есть ...