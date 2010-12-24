Нужен специалист по HTML, знающий специфику установки дизайна в livejournal. Необходимо установить готовый PSD дизайн на акаунт в жж.
Свертать под Danneo 0.53
Нужно сверстать простой макет (pdf) под CMS Danneo 053
Сам макет можно посмотреть в приложении (скин)
Опыт работы обязателен, портфолио.
Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
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