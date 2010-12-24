Свертать под Danneo 0.53

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки108 просмотров

Нужно сверстать простой макет (pdf) под CMS Danneo 053

Сам макет можно посмотреть в приложении (скин)

Опыт работы обязателен, портфолио.

Оплата по факту.

14 лет назад
AlexanderT
Александр 
52 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
14 лет назад
$50
2 дня
Приятный во всех отношениях человек, все порешали оперативно. спасибо.
Договорились по срокам и оплате. Было приятно сотрудничать. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
14 лет назад

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