Верстка личного блога

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок288 просмотров

Здравствуйте.

Приблизительное ТЗ в приложение.

Хотелось бы услышать стоимость и сроки.

Заявки только в проекте.

Вопросы в личные сообщения.

С уважением Роман.

14 лет назад
Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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