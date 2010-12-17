Исправить скрипт срочно (JS-МУТУЛС)

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок145 просмотров

Есть сайт cms7.prgmm.ru

в мозиле работает нормально в гугл хроме показывате ошибку типа не определен метод getProperty

нужно решить это проблему (причем именно в старых версиях гугла хром)

js стоит mootools 1.2 .

Жду Ваших предложений !

JavaScript
14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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