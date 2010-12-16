Простенькая верстка на дивах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт32 заявки419 просмотров

Нужно сверстать простенькую страничку из psd

Верстка блочная

Картинка в аттаче

Тип расчета любой (ЯД, WM, безопасная сделка), ну и само собой хороший отзыв :)

14 лет назад
And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

cristalith
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

cristalith
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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