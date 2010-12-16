Нужно сверстать простой макет (pdf) под CMS Danneo 053 Сам макет можно посмотреть в приложении (скин) Опыт работы обязателен, портфолио. Оплата по факту.
Коррекция скрипта для корректного отображения
Коррекция скрипта для корректного отображения в браузере
1. Страница галереи www.alfafoto.com.ua/art-p... сделана под IE7 Нужно корректное отображение в других браузерах.
2. на странице www. alfafoto.com.ua под картинкой слева сделать блок новостей по примеру рекламного блока гугла. текст должен индексироваться.
Оплата по договоренности
Ярослава писать можно сюда [email protected]
ася 75526648
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