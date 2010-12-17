Есть сайт cms7.prgmm.ru в мозиле работает нормально в гугл хроме показывате ошибку типа не определен метод getProperty нужно решить это проблему (причем именно в старых версиях гугла хром) js стоит mootools 1.2 ...
Вёрстка магазина на Shop-Script Premium
Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium.
Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц (новый макет сайта, взамен того, что стоит сейчас).
У кого есть опыт работы с этим движком – пишите в проект. Интересует так же примерная стоимость реализации проекта?
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