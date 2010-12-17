Вёрстка магазина на Shop-Script Premium

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки72 просмотра

Нужно сделать вёрстку магазина www.1chess.ru на движке Shop-Script Premium.

Нужна вёрстка главной страница, каталога товаров, подробного описания товаров, корзины, некоторых других страниц (новый макет сайта, взамен того, что стоит сейчас).

У кого есть опыт работы с этим движком – пишите в проект. Интересует так же примерная стоимость реализации проекта?

14 лет назад
OstrowSokr
Александр 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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