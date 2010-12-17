Верстка XHTML

Требуется верстальщик XHTML для аудита, поэтапной верстки нескольких web проектов.

Для начала одного испытательного, дальше-больше-долговременное сотрудничество.

Срочность: Авральная.

Вознаграждение: Достойное.

Прямо сейчас необходимо:

Провести аудит кода и оценку на реализацию.

В кратчайшие строки привести верстку к соответствию с макетами.

Минимум месяц быть да поддержке (верстать поэтапно последующие макеты)

Требования: Отличное знание xhtml, css 2-3, кросс-браузерная верстка, оптимизация изображений.

Наши ожидания: Оперативность, Акуратность (умение концентрироваться на мелочах), Высокое качество исполнения.

Вы понравитесь нам больше: если владеете Photoshop (обработка изображений)

И ещё больше если: если умеете внедрять простой код JavaScript (JQuery)

Исходные материалы будут предоставлены в форматах: PNG, Corel.