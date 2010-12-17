Вложенный <form>

Задал вопрос здесь. но решение не подсказали

http://forum.htmlbook.ru/index.php?showtopic=23450&st=0

Нужно в таблице разместить формы ввода как нарисовал на картинке ниже.

Т.к. тег

не предусматривает еще один вложенный тег ,

то как можно реализовать подобную таблицу? подскажите пожалуйста.