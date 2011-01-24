Верстка 1 главная + 5 второстепенных

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок265 просмотров

Нужно сверстать 1 главную и 5 второстепенных страниц сайта.

Сложность верстки примерно как тут bongo.by

требования:

- кроссбраузерность: IE7-8; Opera 10+; Firefox 3+; Chrome 3+; Safari 3+

- соответствие макету на уровне "глазом не заметно разницы"

- валидный HTML код: соотвествие стандарту HTML 1.1 или HTML Strict 1.0

- валидный CSS код (кроме случаем где нужно использовать нестандартные CSS св-ва)

- поклейка мелких картинок в спрайты: только те которые напрашиваются сами, без фанатизма.

- организация html кода, css файлов, картинок - под движок проекта

- использование Javascript: применяется библиотека jQuery

- сделать сайт эффектным: различные плавные подсветки и смена цветов при наведении

- максимальная оптимизация для скорости загрузки

Предложения рассматриваю только от высокопрофессиональных верстальщиков, которые специализируются на верстке.

От вас - срок, бюджет и ссылки на портфолио - покажите, что вы действительно профи

CSSHTMLJavaScriptjQuery
14 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AnnaKaravela
Юрковская 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$145
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень долго работали над решением данной задачи, но получили отличный результат! Было очень приятно работать!

Заявки фрилансеров

AnnaKaravela
Юрковская 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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