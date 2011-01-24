Верстка 1 главная + 5 второстепенных

Нужно сверстать 1 главную и 5 второстепенных страниц сайта.

Сложность верстки примерно как тут bongo.by

требования:

- кроссбраузерность: IE7-8; Opera 10+; Firefox 3+; Chrome 3+; Safari 3+

- соответствие макету на уровне "глазом не заметно разницы"

- валидный HTML код: соотвествие стандарту HTML 1.1 или HTML Strict 1.0

- валидный CSS код (кроме случаем где нужно использовать нестандартные CSS св-ва)

- поклейка мелких картинок в спрайты: только те которые напрашиваются сами, без фанатизма.

- организация html кода, css файлов, картинок - под движок проекта

- использование Javascript: применяется библиотека jQuery

- сделать сайт эффектным: различные плавные подсветки и смена цветов при наведении

- максимальная оптимизация для скорости загрузки

Предложения рассматриваю только от высокопрофессиональных верстальщиков, которые специализируются на верстке.

От вас - срок, бюджет и ссылки на портфолио - покажите, что вы действительно профи