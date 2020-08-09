lexluthor01

Алексей lexluthor01

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Заказчик

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обучить нейросеть

    Задача - обучить нейросеть на базе текстового дата сета. Керас, Тензерфлоу, Пайтон. От вас опыт. ТЗ при обсуждении

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать сервис по работе с текстом на базе api

    Кратко суть задачи - создать сервис по обработке текста 1. Пользователь вводит в заданное поле текст не более установленной длины 2. далее текст отправляется в сторонний сервис по апи несколько раз - по прописанным алгоритмам 3. результат отправляется ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 2д анимации на сайте

    Нужно создать аналогичные 25 анимаций, только с предоставленной 3д моделью https://www.raf.mod.uk/display-teams/red-arrows/displays/ используя https://babylonjs.com/ Предложите цену

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать трансформации лица в фотошопе

    Ищу виртуоза фотошопа, с хорошим вкусом, кто понимает анатомию лица, умеет работать с пластикой лица, кто сможет с помощью фотошопа создать фотореалистичные состояния лица, как на примере. Базовое лицо и с помощь фотошопа нужно показать ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать динозавров в указанном стиле

    Мне нужно нарисовать следующих динозавров Dilophosaurus Carnotaurus Dimorphodon Gallimimus Iguanodon Protoceratops Styracosaurus Dimetrodon Baryonyx Kentrosaurus только динозавры, без фона. Предложите цену. можно найти готовых и стилизовать под указанный стиль, чтобы хорошо получилось

    Иллюстрации и Рисунки32 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Телеграм бот с базой данных

    Нужно разработать телеграм-бота по добавлению объявлений, объявления сохраняются в базу данных.  Этот же бот показывает эти объявления в телеграм-канале, с возможностью фильтрования по цене

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать по темлпейту AE CC 2019 видео

    $10

    Есть готовый видео темплейт 3д листающейся книги, мне нужно сделать видео ролик. Есть требования к ПК [url=http://www.marco-belli.com/book-magazine-creator-requirements/]http://www.marco-belli.com/book-magazine-creator-requirements/[/url] и версии After Effects Вот скрипт [url=https://videohive.net/item/book-and-magazine-creator/23014927]https://videohive.net/item/book-and-magazine-creator/23014927[/url] After Effects CC 2019

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D видео ролик на 45 секунд

    Нужно сделать 25 видео роликов по 45 секунд озвучка предоставляется это пример ролика, он сделан на основании задания по прикрепленной картинке с сюжетом На каждый ролик будет дана такая картинка с сюжетом. На все срок 2 месяца.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод психологического текста с английского на русский

    Требуется перевести файл для справочной системы, с английского на русский. Текст содержит много психологических терминов, в частности по методологии big5. Перевод необходимо делать в рабочем файле yml, который открывать и редактировать в редакторе Atom Около 5000 ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильное приложение на flutter

    Есть исходник приложения на флаттере, его нужно собрать, протестировать, при необходимости доработать и зарелизить в гугл плей и апстор. ТЗ при обсуждении. Код написан, просто разработчик пропал со связи

    Flutter
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сортировать папки по именам в экселе VBA

    Задача такая: 1) У меня есть папка в ней около 60000 файлов формата jpg, в названиях файлов есть его номер наподобие 1407_030.jpeg, 1407_001.jpeg и т.д. 2) есть таблица эксель, в которой указано в какую папку должны быть скопированы ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Поиск интервью

    Задача нужно найти и скопировать интервью с известными людьми список людей дам, порядка 800 человек списка 2 - на русском и на английском, поэтому также нужен человек, кто может искать интервью на английском языке Задача такая - вводите ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать код по скачиванию фотографий с гугла

    Задача есть перечень названий, нужно написать код, который сделает следующее 1) В поиске картинок ставится заданное слово, из списка 2) Скрипт пролистывает несколько страниц 3) далее выделяет ссылки на картинки и сохраняет их в текстовый файл с названием по ...

    jQueryAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка мобильного приложения для iOS и Android

    Задача разработать легкое нативное мобильное приложение для iOS и Android с функционалом 1) регистрация и вход пользователя 2) вход через соцсети 3) пользователь может отсканировать QR код и передать код на сервер по API 4) пользователь может сделать фото ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка проекта на Ruby

    Есть задача по разработке примерно на 80-100 рабочих часов ТЗ при обсуждении От вас опыт от 3-х лет на ruby, ответственность и временная возможность взяться за проект

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
blacklink
37 летАргентина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
4 года назад
Сайт по недвижимости
.
Павел - специалист высокого класса, показал себя и как отличный верстальщик и как программист php. Работает быстро, отзывчиво, вносит дельные предложения. К работе подходит очень ответственно и исполнительно. Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Парсер пользователей из группы FB
Всё отлично! Рекомендую! Спасибо!
Рекомендую, сделано отлично
Ответный отзыв
UristN
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$34
10 баллов
6 лет назад
Разработать правила использования сайта
Спасибо за заказ!
Все ок
Ответный отзыв
gggggu
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1200
10 баллов
6 лет назад
Система управления на PHP
Все супер, продолжаем развивать проект дальше, рекомендую
Отличный профессионал. Работа выполнена. продолжаем сотрудничество по развитию проекта
Ответный отзыв
blackrum
Роман 
53 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Верстка на иврите в Adobe Indesign
Подтверждаю все положительные отзывы о работе с Алексеем. Ни малейших проблем при работе с ним не было. Очень надеюсь на продолжение сотрудничества.
Роман профессионал, работа была сделана быстро и качественно, с большим пониманием дела. Положительная оценка, рекомендую как профессионального верстальщика. Планирую сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв