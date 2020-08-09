lexluthor01

Нужно создать решение аналогичное вот этому https://zoomcharts.com/en/chart-types-demo/grouped-network-chart-using-netchart чтобы группировать данные вот в такие цветные облака
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача - обучить нейросеть на базе текстового дата сета. Керас, Тензерфлоу, Пайтон. От вас опыт. ТЗ при обсужденииПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Кратко суть задачи - создать сервис по обработке текста 1. Пользователь вводит в заданное поле текст не более установленной длины 2. далее текст отправляется в сторонний сервис по апи несколько раз - по прописанным алгоритмам 3. результат отправляется ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать аналогичные 25 анимаций, только с предоставленной 3д моделью https://www.raf.mod.uk/display-teams/red-arrows/displays/ используя https://babylonjs.com/ Предложите ценуАнимация2 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу виртуоза фотошопа, с хорошим вкусом, кто понимает анатомию лица, умеет работать с пластикой лица, кто сможет с помощью фотошопа создать фотореалистичные состояния лица, как на примере. Базовое лицо и с помощь фотошопа нужно показать ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт2 года назад
Мне нужно нарисовать следующих динозавров Dilophosaurus Carnotaurus Dimorphodon Gallimimus Iguanodon Protoceratops Styracosaurus Dimetrodon Baryonyx Kentrosaurus только динозавры, без фона. Предложите цену. можно найти готовых и стилизовать под указанный стиль, чтобы хорошо получилосьИллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Купил скрипт, при выборе языка на фронтенде возникает ошибка 500 Сайт на phpПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно разработать телеграм-бота по добавлению объявлений, объявления сохраняются в базу данных. Этот же бот показывает эти объявления в телеграм-канале, с возможностью фильтрования по ценеПрикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Есть готовый видео темплейт 3д листающейся книги, мне нужно сделать видео ролик. Есть требования к ПК [url=http://www.marco-belli.com/book-magazine-creator-requirements/]http://www.marco-belli.com/book-magazine-creator-requirements/[/url] и версии After Effects Вот скрипт [url=https://videohive.net/item/book-and-magazine-creator/23014927]https://videohive.net/item/book-and-magazine-creator/23014927[/url] After Effects CC 2019Видеомонтаж9 заявокЗакрыт3 года назад
ТЗ в личку. Суть сделать MVP, позволяющий записывать аудио через html5 и смартфон Язык разработки обсуждаем. нужно сделать за 2 недели работоспособный MVPВеб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать 25 видео роликов по 45 секунд озвучка предоставляется это пример ролика, он сделан на основании задания по прикрепленной картинке с сюжетом На каждый ролик будет дана такая картинка с сюжетом. На все срок 2 месяца.Анимация4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть купленный темплейт видео -ролика для Adobe After Effect CS5 и выше Есть музыка, тексты, что нужно вставить Нужно сделать ролик на базе темплейтаВидеомонтаж13 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется перевести файл для справочной системы, с английского на русский. Текст содержит много психологических терминов, в частности по методологии big5. Перевод необходимо делать в рабочем файле yml, который открывать и редактировать в редакторе Atom Около 5000 ...Переводы12 заявокЗакрыт4 года назад
Есть исходник приложения на флаттере, его нужно собрать, протестировать, при необходимости доработать и зарелизить в гугл плей и апстор. ТЗ при обсуждении. Код написан, просто разработчик пропал со связиМобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно выполнить задание на python с помощью библиотек tenserflow и keras есть примеры кода и датасет подробности при общенииВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Задача такая: 1) У меня есть папка в ней около 60000 файлов формата jpg, в названиях файлов есть его номер наподобие 1407_030.jpeg, 1407_001.jpeg и т.д. 2) есть таблица эксель, в которой указано в какую папку должны быть скопированы ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача нужно найти и скопировать интервью с известными людьми список людей дам, порядка 800 человек списка 2 - на русском и на английском, поэтому также нужен человек, кто может искать интервью на английском языке Задача такая - вводите ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
Задача есть перечень названий, нужно написать код, который сделает следующее 1) В поиске картинок ставится заданное слово, из списка 2) Скрипт пролистывает несколько страниц 3) далее выделяет ссылки на картинки и сохраняет их в текстовый файл с названием по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Задача разработать легкое нативное мобильное приложение для iOS и Android с функционалом 1) регистрация и вход пользователя 2) вход через соцсети 3) пользователь может отсканировать QR код и передать код на сервер по API 4) пользователь может сделать фото ...Мобильные приложения13 заявокЗакрыт4 года назад
Есть задача по разработке примерно на 80-100 рабочих часов ТЗ при обсуждении От вас опыт от 3-х лет на ruby, ответственность и временная возможность взяться за проектВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад