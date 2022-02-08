Web приложение. обработка таблицы, отображение, ввод и сохранение данных (не просто в лоб, есть особенности) web приложение , под Linux, используем php, Postgres Тз с хотелкой реализации интерфейса приложено, там же описание структуры таблиц и примером ...
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Задача - обучить нейросеть на базе текстового дата сета. Керас, Тензерфлоу, Пайтон. От вас опыт. ТЗ при обсуждении
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