Программа парсер для работы с ВК

Нужно написать программу для вконтакте, она должна быть в виде скрипта (загруженный на сервак), или работать через браузер. Также возможен вариант через бота в телеграм.

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Программа должна одновременно отслеживать и фильтровать по определенным ключам новые посты в группах ВК (их до 1500), и выдавать нужный пост, отправкой ссылки на пост сообщением в ВК.

Реализовать через Api в вк не получится, так как вк поставил запрет на отправку сообщений через API. Нужна возможность отправки этих сообщений от 1 до 5 людям.

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Как я это вижу:

1) Программа работает от определенного аккаунта Вконтакте (Допустим от аккаунта Ивана Иванова).

2) Этот аккаунт подписан на нужные сообщества (их около 1000).

3) Как только появляется новый пост в одном из сообществ, программа его принимает, фильтрует по ключевым словам. Если содержимое поста совпадает с ключевыми словам, она копирует ссылку на этот пост и отправляет личным сообщением на нужный аккаунт или аккаунты, если нет пропускает.

4) Время с появлением нового поста, его фильтрации и отправки ссылки на него, не должно быть больше 20 сек.

5) Также за доплату нужна опция, при которой программа сохраняет id человека (если пост не анонимный) от которого данный пост.

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Тоже самое можно реализовать через бота в телеграме, когда сообщение будет приходить личным сообщением в телеграм.

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Варианты внешнего вида и функционала - обсуждаемы.