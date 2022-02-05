Программа парсер для работы с ВК

Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы. QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать программу для вконтакте, она должна быть в виде скрипта (загруженный на сервак), или работать через браузер. Также возможен вариант через бота в телеграм.
-
Программа должна одновременно отслеживать и фильтровать по определенным ключам новые посты в группах ВК (их до 1500), и выдавать нужный пост, отправкой ссылки на пост сообщением в ВК.
Реализовать через Api в вк не получится, так как вк поставил запрет на отправку сообщений через API. Нужна возможность отправки этих сообщений от 1 до 5 людям.
-
Как я это вижу:
1) Программа работает от определенного аккаунта Вконтакте (Допустим от аккаунта Ивана Иванова).
2) Этот аккаунт подписан на нужные сообщества (их около 1000).
3) Как только появляется новый пост в одном из сообществ, программа его принимает, фильтрует по ключевым словам. Если содержимое поста совпадает с ключевыми словам, она копирует ссылку на этот пост и отправляет личным сообщением на нужный аккаунт или аккаунты, если нет пропускает.
4) Время с появлением нового поста, его фильтрации и отправки ссылки на него, не должно быть больше 20 сек.
5) Также за доплату нужна опция, при которой программа сохраняет id человека (если пост не анонимный) от которого данный пост.
-
Тоже самое можно реализовать через бота в телеграме, когда сообщение будет приходить личным сообщением в телеграм.
-
Варианты внешнего вида и функционала - обсуждаемы.
- Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Задача: на базе СРМ системы ( АМО СРМ) сделать базу данных клиентов, в которой можно будет производить действия:[list=1][*]После взаимодействия по одному из каналов : Instagram , Facebook, chat Website , ManyChat, email - вводить клиента ...Закрыт2 года назад
Требуется разработать непубличное приложение для Google Chrome. Основная задача, которая он решает это загрузка логина/пароля со стороннего скрипта, вставка в нужный инпут. Вход в нужный сервис пользователем расширения. 1. Пользователь открывает нужный сайт 2. Нажимает ...Закрыт2 года назад
Делаю бота для продажи на marketCSGO, он будет работать вместе с Steam Desktop Authenticator(Это программа для подтверждения обменов, с открытым исходным кодом). Хочу, чтобы в SDA можно было перепривязывать Steam Guard, вместо того, чтобы добавлять ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется программа, которая смогла бы размещать заказ на 4 разных сайта. Сайты БЕЗ API - Я работаю с фриланс биржами, они примерно одинаковые по размещению и описанию заказов. пример на фото (фото 11111 и 22222). - Нужна такая программа, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
программа ищет номера с досок обьявлений, по ссылкам, но по одной ссылке! нужно сделать бот в телеграмме и программу что бы загружать файл Excel с ссылками на обьявления и уже что бы прога выдавала номера ...Закрыт2 года назад
- $300
Нужно написать скрипт для парсинга Webull. В десктопном и мобильном приложении есть нужные данные. Так же есть неофициальные api написанные на python, где нет требуемого метода. Требуется: - Кроссплатформенный скрипт на python или go, сокет-сервер для подключения ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется парсер, который в режиме онлайн будет собирать данные из карточек объявлений Авито. Для фильтрации итоговых списков необходимо предусмотреть черный список авторов, проверку на дубли и проверку на наличие стоп-слов в заголовках. Чистовые списки мануально экспортируются ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт2 года назад
- $200
По АПИ ключам Binance будет вестись фьючерсная торговля. Для безопасности клиентов необходим софт оболочка с удобным и приятным дизайном, который человек может установить на удаленку для контроля за торговлей и аналитикой доходности/просадки. 1 Раздел. Настройки 1. Логин ...Закрыт2 года назад
Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы. QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует ...Закрыт2 года назад