Наладить получение информации по оплатам из API банка и передачу коман

Прикладное ПОЗакрытнет заявок1079 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы.

QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует его с картинки.

Онлайн касса и выдача чека в сервисе lifepay.

При сканировании кода обязательно клиент должен вписывать или номер телефона или свою почту для получения чека. Всё заполнение информации только со стороны клиента, и выдача чека без участия продавца. По возможности к QR коду подшить название услуги, это уже вшита в QR коде при создании статистического. Связка происходит через Api. Клиент вбивает сумму, оплачивает, данные уходят в банк. Lifepay должен подтянуть автоматически номер телефона ,услугу и сумму и выслать на указанный номер телефона смс с чеком. Это у них реализовано, но при ручном заполнении. Требуется самописное решение на любой платеж, который поступает в точку банк через QR код.

Краткий алгоритм:

Оплата по QR kod.

Данные клиента с телефоном высвечиваются в банке.

Через åpi банк отправляет телефон в онлайн кассу и выдается автоматически чек в виде смс на телефон клиента

Данные об интеграции по åpi от банка https://enter.tochka.com/doc/v2/redoc#tag/Servis-SBP:-Rabota-s-QR-kodami

Данные от lifepay https://apidoc.life-pay.ru/cloud-print/index#

Недостающие данные, которые могут понабобятся для отправки чека, можно подподтягивать с базы, которкю заполним заранее.

2 года назад
Ivanov1234
38 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Прописать торговую стратегию на Python

    $100

    прописать торговую стратегию на Python на готовом терминале подключающемся к бирже Binance  задача - осуществлять торговлю по аналогии с действующей стратегией высокочастотно в заданном гипотетическом канале. В случае выхода за пределы канала останавливать стратегию до передачи ...

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Автоматическая выдача online-чека при оплате QR-кодом

    Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы. QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка на Node JS

    Нужна будет "многосерверная" система (горизонтальное масштабирование с полным дублированием на каждом узле), у которой есть общая очередь задач. К каждому серверу подключаются клиенты, которые эти задачи и генерируют.  Вас не должны пугать  SQL/SQLIte Rabbit MQ/Kafka docker Electron если в арсенале есть ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать алгоритм нахождения оптимального маршрута

    Нужно написать или помочь нам написать алгоритм и/или рабочий прототип (на любом языке) нахождения оптимального маршрута курьера с учетом гибких временных окон. Пишите пожалуйста если есть опыт в данном направлении.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Программу на windows, по построению выкройки

    Есть 4 параметра и выкройка из нескольких деталей от 2х до  13и В интерфейсе выбор модели ( 8 шт ) И поля для ввода 4х параметров По закономерностям программа изменяет детали выкройки И выдает рисунок 1:1 для печати или ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработаь нейросеть для дискорда из готовых исходников

    Дано исходники: 1) https://github.com/nazavod777/discord-spamer - бот спамит сообщения из базы данных в определенные чаты (через chatid), авторизуясь в аккаунтах через токены 2) https://github.com/sergree/DolboNet - нейронка, которая самостоятельно генерирует сообщения и общается с юзерами в чате. Нужно синтезировать два ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать программу на C#

    Нужно написать программу для курсовой, есть пример курсовой с листингом аналогичной программы, Нужна только программа с интерфейсом. Тема программы в методичке 7 вариант

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать ETL процесс, получающий выгрузку данных

    $65

    Предоставляется выгрузка за последние три дня, ее надо обработать. Данные должны быть загружены в хранилище. По результатам загрузки необходимо строить витрину отчетности по мошенническим операциям. Признаки мошеннических операций. 1. Совершение операции при просроченном или заблокированном паспорте. 2. Совершение операции при ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Программа для рассылки по боту в телеграме

    $20

    Добрый день! Надо сделать простенькую программу на винду, которая будет рассылать информацию по списку активных подписчиков в боте телеграм. Алгоритм следующий загружаю текстовый файл со списком идентификаторов открытых диалогов с ботом, вписываю токен бота, несколько ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать программу в python

    $20

    На языке Python описать классы, соответствующие найденным сущностям. Создать объекты описанной связки классов. Реализовать запросы. В выбранной предметной области определить не менее 3-х связанных между собой сущности, их атрибуты. Выбранная предметная область в изображении ...

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад