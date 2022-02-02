прописать торговую стратегию на Python на готовом терминале подключающемся к бирже Binance задача - осуществлять торговлю по аналогии с действующей стратегией высокочастотно в заданном гипотетическом канале. В случае выхода за пределы канала останавливать стратегию до передачи ...
Наладить получение информации по оплатам из API банка и передачу коман
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы.
QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует его с картинки.
Онлайн касса и выдача чека в сервисе lifepay.
При сканировании кода обязательно клиент должен вписывать или номер телефона или свою почту для получения чека. Всё заполнение информации только со стороны клиента, и выдача чека без участия продавца. По возможности к QR коду подшить название услуги, это уже вшита в QR коде при создании статистического. Связка происходит через Api. Клиент вбивает сумму, оплачивает, данные уходят в банк. Lifepay должен подтянуть автоматически номер телефона ,услугу и сумму и выслать на указанный номер телефона смс с чеком. Это у них реализовано, но при ручном заполнении. Требуется самописное решение на любой платеж, который поступает в точку банк через QR код.
Краткий алгоритм:
Оплата по QR kod.
Данные клиента с телефоном высвечиваются в банке.
Через åpi банк отправляет телефон в онлайн кассу и выдается автоматически чек в виде смс на телефон клиента
Данные об интеграции по åpi от банка https://enter.tochka.com/doc/v2/redoc#tag/Servis-SBP:-Rabota-s-QR-kodami
Данные от lifepay https://apidoc.life-pay.ru/cloud-print/index#
Недостающие данные, которые могут понабобятся для отправки чека, можно подподтягивать с базы, которкю заполним заранее.
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы. QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужна будет "многосерверная" система (горизонтальное масштабирование с полным дублированием на каждом узле), у которой есть общая очередь задач. К каждому серверу подключаются клиенты, которые эти задачи и генерируют. Вас не должны пугать SQL/SQLIte Rabbit MQ/Kafka docker Electron если в арсенале есть ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно написать или помочь нам написать алгоритм и/или рабочий прототип (на любом языке) нахождения оптимального маршрута курьера с учетом гибких временных окон. Пишите пожалуйста если есть опыт в данном направлении.Закрыт2 года назад
Есть 4 параметра и выкройка из нескольких деталей от 2х до 13и В интерфейсе выбор модели ( 8 шт ) И поля для ввода 4х параметров По закономерностям программа изменяет детали выкройки И выдает рисунок 1:1 для печати или ...Закрыт2 года назад
Дано исходники: 1) https://github.com/nazavod777/discord-spamer - бот спамит сообщения из базы данных в определенные чаты (через chatid), авторизуясь в аккаунтах через токены 2) https://github.com/sergree/DolboNet - нейронка, которая самостоятельно генерирует сообщения и общается с юзерами в чате. Нужно синтезировать два ...Закрыт2 года назад
Нужно написать программу для курсовой, есть пример курсовой с листингом аналогичной программы, Нужна только программа с интерфейсом. Тема программы в методичке 7 вариантЗакрыт2 года назад
- $65
Предоставляется выгрузка за последние три дня, ее надо обработать. Данные должны быть загружены в хранилище. По результатам загрузки необходимо строить витрину отчетности по мошенническим операциям. Признаки мошеннических операций. 1. Совершение операции при просроченном или заблокированном паспорте. 2. Совершение операции при ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $20
Добрый день! Надо сделать простенькую программу на винду, которая будет рассылать информацию по списку активных подписчиков в боте телеграм. Алгоритм следующий загружаю текстовый файл со списком идентификаторов открытых диалогов с ботом, вписываю токен бота, несколько ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
- $20
На языке Python описать классы, соответствующие найденным сущностям. Создать объекты описанной связки классов. Реализовать запросы. В выбранной предметной области определить не менее 3-х связанных между собой сущности, их атрибуты. Выбранная предметная область в изображении ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад