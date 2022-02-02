Разработаь нейросеть для дискорда из готовых исходников

Веб- приложение позволяется администратору видеть список задач для производства, создавать\изменять задачи, следить за количеством готовых единиц на складе. Просматривать логи – когда, кем и что было добавлено или убрано со склада. Добавлять\изменять\удалять рабочие станции. Видеть ...
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Дано исходники:
1) https://github.com/nazavod777/discord-spamer - бот спамит сообщения из базы данных в определенные чаты (через chatid), авторизуясь в аккаунтах через токены
2) https://github.com/sergree/DolboNet - нейронка, которая самостоятельно генерирует сообщения и общается с юзерами в чате.
Нужно синтезировать два кода, чтобы в результате получить:
бота на нейронке, который логиниться в дискорд аккаунты через токены, работая в многопотоке. Подключается к определенным чатам и самостоятельно общается с юзерами, используя все дополнительные настройки 2). Так же нужно, чтобы бот умел самообучаться дальше и умел разговаривать на ру/англ.
Задавайте вопросы, предлагайте свои идеи и пишите сколько времени, и денег вам нужно для реализации проекта с подробными обоснованными трудозатратами и ценообразованием.
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