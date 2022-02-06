Программа для рассылки по боту в телеграме

Добрый день! Надо сделать простенькую программу на винду, которая будет рассылать информацию по списку активных подписчиков в боте телеграм. Алгоритм следующий загружаю текстовый файл со списком идентификаторов открытых диалогов с ботом, вписываю токен бота, несколько полей для ввода текстового сообщения и прикрепления нескольких картинок. Выставляю параметры (например задержка в миллисекундах) и нажимаю отправить. Программа отправляет боту запросы с информацией (текст и фото). Сейчас делаю это на сервере скриптом, но хочется упростить этот процесс.

Программа должна быть в виде скомпилированного ексзе файла. Чтобы было легко и просто ей пользоваться.