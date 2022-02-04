Написать программу в python

Веб- приложение позволяется администратору видеть список задач для производства, создавать\изменять задачи, следить за количеством готовых единиц на складе. Просматривать логи – когда, кем и что было добавлено или убрано со склада. Добавлять\изменять\удалять рабочие станции. Видеть ...
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На языке Python описать классы, соответствующие найденным сущностям. Создать объекты описанной связки классов. Реализовать запросы.
В выбранной предметной области определить не менее 3-х связанных между собой сущности, их атрибуты.
Выбранная предметная область в изображении - Библиотека
Классы объектов
Книги (Название, Автор, Залоговая стоимость, Стоимость проката, Жанр).
Читатели (Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Телефон).
Выданные книги (Книга, Читатель, Дата выдачи, Дата возврата).
Для полученной программы построить диаграмму классов UML.
Примеры написания во вложении.
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