Написать программу в python

$20
Прикладное ПОЗавершен4 заявки826 просмотров
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На языке Python описать классы, соответствующие найденным сущностям. Создать объекты описанной связки классов. Реализовать запросы.

В выбранной предметной области определить не менее 3-х связанных между собой сущности, их атрибуты.

Выбранная предметная область в изображении - Библиотека

Классы объектов

Книги (Название, Автор, Залоговая стоимость, Стоимость проката, Жанр).

Читатели (Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Телефон).

Выданные книги (Книга, Читатель, Дата выдачи, Дата возврата).

Для полученной программы построить диаграмму классов UML.

Примеры написания во вложении.

Python
2 года назад
AntonovaDA1
Дарья 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mifaaa93
30 летУкраина
3 года в сервисе
Был
23 минуты назад
2 года назад
$20
6 дней
UAH
Все супер! Быстро и качественно. Все работает :D Спасибо, Михаил!
5 из 5 рекомендую!
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