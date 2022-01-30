Бот-администратор телеграмм канала

Нужен бот-администратор для телеграм канала на основе бота Hidethisbot, выполняющий следующие функции:

- ведение базы данных пользователей по id

- отслеживание у подписчиков пробной бесплатной и постоянной платной подписки и взимание платы за подписку (через платежную

систему)

- рассылка постов подписчикам в зависимости от наличия/отсутствия подписки:

А) если подписка оплачена, либо действует тестовый бесплатный период, подписчик получает частично заблюренный скрин с кнопкой «открыть»,

где будет текстом выводиться информация с заблюренной части скрина

Б) если подписка не оплачена и тестовый период окончен подписчик получает тот же частично заблюренный скрин с кнопкой «открыть», где

будет написано «для получения полного доступа оплатите, пожалуйста, подписку»

У админа должна быть предусмотрена функция отправки контента только одному или нескольким конкретным пользователям. Админ должен

иметь возможность вручную корректировать (устанавливать) стоимость подписки

разным пользователям. У админа должна быть возможность вручную выдать

бесплатный период, а также должно быть предусмотрено несколько вариантов

периода подписки (неделя, 2 недели, месяц)

Схема работы бота: Новый пользователь присоединяется к каналу. Бот приветствует, информирует о бесплатном тестовом периоде. В течении

недели пользователь видит оригинальный контент (скрины) с полной информацией

при нажатии кнопки «открыть», по истечении недели (бесплатного тестового периода)

бот информирует, что тестовый период окончен, предлагает оплатить подписку с

возможностью выбора периода (неделя, 2 недели, месяц). При оплате подписки

ничего не меняется, пользователь получает оригинальные скрины с кнопкой. Если

пользователь не оформляет подписку, то при нажатии на кнопку открыть появляется

предложение оплатить подписку для получения доступа к полной информации.

Скрины и текстовую информацию отправляет боту админ, бот в соответствие с делением подписчиков на оплативших и не оплативших, сразу рассылает

скриншоты всем пользователям.

Все функции бота реализовать в рамках закрытого тг канала, чтобы бот был одним из администраторов канала и рассылка контента,

отслеживание и принятие оплаты происходило внутри канала. Исключается отправка

контента в личные сообщения подписчикам, контент должен присылаться только в

канал.

!!! Важно:

1. Должна быть предусмотрена защита, чтобы нельзя было посмотреть исходный скрин (не

размытый) пока подписчик не оплатит подписку.

2. Бот должен быть с возможностью доработки.