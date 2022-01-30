Бот-администратор телеграмм канала

У меня есть программа для массовой рассылки сообщений в дискорде,мне нужно добавить функцию либо написать с нуля на любом другом движке,для моментальной рассылки сообщений нововступившим участникам в группу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот-администратор для телеграм канала на основе бота Hidethisbot, выполняющий следующие функции:
- ведение базы данных пользователей по id
- отслеживание у подписчиков пробной бесплатной и постоянной платной подписки и взимание платы за подписку (через платежную
систему)
- рассылка постов подписчикам в зависимости от наличия/отсутствия подписки:
А) если подписка оплачена, либо действует тестовый бесплатный период, подписчик получает частично заблюренный скрин с кнопкой «открыть»,
где будет текстом выводиться информация с заблюренной части скрина
Б) если подписка не оплачена и тестовый период окончен подписчик получает тот же частично заблюренный скрин с кнопкой «открыть», где
будет написано «для получения полного доступа оплатите, пожалуйста, подписку»
У админа должна быть предусмотрена функция отправки контента только одному или нескольким конкретным пользователям. Админ должен
иметь возможность вручную корректировать (устанавливать) стоимость подписки
разным пользователям. У админа должна быть возможность вручную выдать
бесплатный период, а также должно быть предусмотрено несколько вариантов
периода подписки (неделя, 2 недели, месяц)
Схема работы бота: Новый пользователь присоединяется к каналу. Бот приветствует, информирует о бесплатном тестовом периоде. В течении
недели пользователь видит оригинальный контент (скрины) с полной информацией
при нажатии кнопки «открыть», по истечении недели (бесплатного тестового периода)
бот информирует, что тестовый период окончен, предлагает оплатить подписку с
возможностью выбора периода (неделя, 2 недели, месяц). При оплате подписки
ничего не меняется, пользователь получает оригинальные скрины с кнопкой. Если
пользователь не оформляет подписку, то при нажатии на кнопку открыть появляется
предложение оплатить подписку для получения доступа к полной информации.
Скрины и текстовую информацию отправляет боту админ, бот в соответствие с делением подписчиков на оплативших и не оплативших, сразу рассылает
скриншоты всем пользователям.
Все функции бота реализовать в рамках закрытого тг канала, чтобы бот был одним из администраторов канала и рассылка контента,
отслеживание и принятие оплаты происходило внутри канала. Исключается отправка
контента в личные сообщения подписчикам, контент должен присылаться только в
канал.
!!! Важно:
1. Должна быть предусмотрена защита, чтобы нельзя было посмотреть исходный скрин (не
размытый) пока подписчик не оплатит подписку.
2. Бот должен быть с возможностью доработки.
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