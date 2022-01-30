Нужно спарсить номера телефонов из таблицы в .xlsx

Работа делится на 4 последовательных этапа. Необходимо написать программу/программы, которые: [list=1][*]Выполняет лексический анализ (Парсинг кода по служебным словам, идентификаторам(названиям переменных) и составить табличку). Пример: int a = 1; (id: 0, lex: TYPE_WORD, value: "int")(id: 1, lex: ID, ...
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Есть большая таблица экселевская. В том числе там есть номера телефоном - которые не вынесены в отдельные поля таблицы а идут вперемешку с другим текстом. Стандарт написания номера телефона также разный: от +380ХХХХХХХХХХ до 0ХХ ХХХ ХХ-ХХ. В общем нужно спарсить абсолютно все номера телефонов в отдельный список и привести их все к стандарту +380ХХХХХХХХХХ
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