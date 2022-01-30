Нужно спарсить номера телефонов из таблицы в .xlsx

Есть большая таблица экселевская. В том числе там есть номера телефоном - которые не вынесены в отдельные поля таблицы а идут вперемешку с другим текстом. Стандарт написания номера телефона также разный: от +380ХХХХХХХХХХ до 0ХХ ХХХ ХХ-ХХ. В общем нужно спарсить абсолютно все номера телефонов в отдельный список и привести их все к стандарту +380ХХХХХХХХХХ