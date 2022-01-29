SiteParser на С#, Доработка кода

Все о задании указано в PDF, дополнительно могу предоставить недоработанный код, чтобы облегчить задачу и не выполнять все с нуля. В кратце: создать код, который будет выводить через консольное приложение результат ссылок, которые были найдены на Sitemap( но не кроулингом), и которые были найдены кроулингом(но не Sitemap). В итоге должно получится 4 списка(таблицы) с сылками: 1 - при помощи Sitemap;2 - при помощи crawling;3 - тайминги на просчет ссылок; 4 - общий результат. Сделать нужно как можно скорее, за скорость докину к бюджету.