SiteParser на С#, Доработка кода

Нужно с нуля апнуть аккаунт на кодефорсес до рейтинга 1600
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Все о задании указано в PDF, дополнительно могу предоставить недоработанный код, чтобы облегчить задачу и не выполнять все с нуля. В кратце: создать код, который будет выводить через консольное приложение результат ссылок, которые были найдены на Sitemap( но не кроулингом), и которые были найдены кроулингом(но не Sitemap). В итоге должно получится 4 списка(таблицы) с сылками: 1 - при помощи Sitemap;2 - при помощи crawling;3 - тайминги на просчет ссылок; 4 - общий результат. Сделать нужно как можно скорее, за скорость докину к бюджету.
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