Разработка ПО, автоматизация действий

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки578 просмотров
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Ищу разработчика, кодера. Необходимо разработать прикладное ПО для автоматизации действий Без apiКраткое тз что должно происходить автоматически :

-через готовые загруженные строки лог нов и паролей подгружать лог, пас и выполнять вход  - переходить по указанной ссылке внутри данного сайта

- выполнить действия на одной странице (ставить лайки)

- Переход по кругу со множеством аккаунтов и их переключением с проставлением лайка на одном акаунте

2 года назад
777Stalker777
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад