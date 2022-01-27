Коннектор для Callback URL из браузера (Delphi)

Необходимо разработать программу, которая бы открывала в браузере определенный URL для получения токена Google Search Console (в целом не важно откуда) и затем принимала бы в ответ код авторизации непосредственно из браузера в программу (ответ приходит на https://localhost:порт).

Документация Google: https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/web-server