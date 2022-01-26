Разработать прошивку на языке С

Всех приветствую! Необходимо автоматизировать и упростить процесс отметки выхода на смену. Как все работает сейчас: Есть гугл таблица с формулами, где есть поле ФИО, временной период работы, тег телеграмм, и отметка о выходе на смену (либо заболел\форс-мажор\другое), все ...