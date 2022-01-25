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нужно написать софт для подачи жалоб на рекламные обьявления.
Нужно эти действия либо автоматизировать, либо иметь возможность делать это массово(с 1го аккаунта фб можно подать 1 жалобу на одно рекламное объявление)
Есть входные данные: логин/пароль от фейсбука, токен доступа для работы по апи, прокси, id профиля с которого будет отправляться запрос, id рекламного обьявления, и айди группы от имени которого крутится сама реклама.
Как я это вижу, это должно работать примерно так: софт лежит на серваке/на компе, вводятся все входные данные, посылается запрос через прокси в фб, а фб в свою очередь будет слать запрос что жалоба успешно оставлена
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