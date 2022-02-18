Программа компьютерного моделирования изгиба палки

Прикладное ПОЗавершен3 заявки637 просмотров
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Необходимо на любом языке программирования, используя графический интерфейс для визуализации, написать программу, которая будет моделировать изгиб палки под действием силы приложенной к центру. В файле условие задачи

2 года назад
guest_16431321279736
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shadowkitty
Елена 
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$13
16 дней
Выполнила работу на отлично, спасибо!
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