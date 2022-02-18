Программа компьютерного моделирования изгиба палки

Надо написать на С++ кодер/декодер целых чисел Задание и алгоритм вышлю на почту. Цена за выполненную работу 3 000 грн. Срок около 7 дней.
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