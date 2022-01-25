Задача программиста с опытом С++ от 10 лет

$100
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки758 просмотров
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Надо написать на С++ кодер/декодер целых чисел

Задание и алгоритм вышлю на почту.

Цена за выполненную работу 3 000 грн.

Срок около 7 дней.

2 года назад
kvn1977
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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