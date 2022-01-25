Задача программиста с опытом С++ от 10 лет

Нужно написать приложение, которое бы показывало Google Maps, строило кротчайший маршрут от точки до точки при этом разбивая маршрут на ключевые пункты. Так же программа должна вычислять наиболее удобный маршрут в случае не работоспособности одной ...
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Надо написать на С++ кодер/декодер целых чисел
Задание и алгоритм вышлю на почту.
Цена за выполненную работу 3 000 грн.
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