[JAVA] Транспортная сеть с ключевыми точками маршрута

Нужно написать приложение, которое бы показывало Google Maps, строило кротчайший маршрут от точки до точки при этом разбивая маршрут на ключевые пункты. Так же программа должна вычислять наиболее удобный маршрут в случае не работоспособности одной из точек. Возможность наносить на карту свои индивидуальные маркеры и строить маршрут от этих маркеров. Расчет приблизительного время прибытия в пункт назначения в зависимости от скорости транспорта и расчет дистанции между пунктами отправления и конечной точкой.