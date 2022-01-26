Надо написать на С++ кодер/декодер целых чисел Задание и алгоритм вышлю на почту. Цена за выполненную работу 3 000 грн. Срок около 7 дней.
Написать код для отправки данных из DataGrid в таблицу sql server, Wpf
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Нужно просто написать рабочий код, на c# Wpf . Программа следущая: имеется дата грид, который заполнен какими-то данным, есть кнопка по нажатию на которую заполняется таблица созданная в sql server. Можно даже код, задание для себя , не знаю как занести данные из дата грид в таблицу именно на Wpf
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