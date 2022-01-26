Написать код для отправки данных из DataGrid в таблицу sql server, Wpf

Нужно просто написать рабочий код, на c# Wpf . Программа следущая: имеется дата грид, который заполнен какими-то данным, есть кнопка по нажатию на которую заполняется таблица созданная в sql server. Можно даже код, задание для себя , не знаю как занести данные из дата грид в таблицу именно на Wpf