Нужно разработать ПО для интеграции сервиса бонусов Sagiс кассовым R-Keeper 7, за основу можно взять уже реализованные конкурентами решения [url=https://docs.loona.ai/guides/integration.html#iiko]docs.loona.ai/guides/integration.html#iiko[/url] [url=https://store.uds.app/integrations/r-keeper-inform]store.uds.app/integrations/r-keeper-inform[/url] [b]Интегрировать систему бонусов Sagi с R-Keeper 7[/b] Необходимо произвести интеграцию системы бонусов SAGI с R-Keeper 7 ...
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Здраствуйте. Сетка, которая должна рассчитать параметры прямоугольника
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