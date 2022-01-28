Нужно делать виртуальную лабораторную работу по Физике (элмаг) 14 работ любая программа
Выполнить "Разработайте приложение, имитирующее работу биржи труда"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнить по теме согласно требований к выполнению Объектно-ориентированное программирование задание:
"Разработайте приложение, имитирующее работу биржи труда"
- Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
- $12
Необходимо разработать программу, которая бы открывала в браузере определенный URL для получения токена Google Search Console (в целом не важно откуда) и затем принимала бы в ответ код авторизации непосредственно из браузера в программу ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Здраствуйте. Сетка, которая должна рассчитать параметры прямоугольникаЗакрыт2 года назад
- $444
Нужно разработать ПО для интеграции сервиса бонусов Sagiс кассовым R-Keeper 7, за основу можно взять уже реализованные конкурентами решения [url=https://docs.loona.ai/guides/integration.html#iiko]docs.loona.ai/guides/integration.html#iiko[/url] [url=https://store.uds.app/integrations/r-keeper-inform]store.uds.app/integrations/r-keeper-inform[/url] [b]Интегрировать систему бонусов Sagi с R-Keeper 7[/b] Необходимо произвести интеграцию системы бонусов SAGI с R-Keeper 7 ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача подробно описана во вложении. Вопросы по задаче: 1.Понятна ли Вам данная задача? 2. Если непонятна, задайте уточняющие вопросы? 3. Сможете ли Вы ее решить? 4. Если да, то в какие сроки? 5. Оцените стоимость задачи.(мы установили бюджет пока 50 тыс ...Закрыт2 года назад
Есть сайт, написан на php, расположено всё это на хостинге VPS, Debian. На сайте формируется шаблон документа в формате rtf (текст на кириллице, в текст вставлены изображения). Нужно этот документ как-то автоматически конвертировать в pdf. P.S. Пробовали библиотеки ...Закрыт2 года назад
Нужно сделать инструмент который генерит презентации без логотипа с циан. Работает по принципу - вставляем ссылку на объявление, получаем простую форму презентации. Презентацию в формате pdf с возможностью настроек контактных данных, загрузки логотипа, редактирования контента, обработки фотографий ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно просто написать рабочий код, на c# Wpf . Программа следущая: имеется дата грид, который заполнен какими-то данным, есть кнопка по нажатию на которую заполняется таблица созданная в sql server. Можно даже код, задание для ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, необходима Интеграция заказов с RKeeper должна осуществляться с событиями плагинаMinishop2.Подробное т з в прикреплённом файле пдф Если вы разбираетесь с RKeeper и MODX revo (минишоп2) - пишите договоримся о стоимости и срокахЗакрыт2 года назад
- $600
нужно написать софт для подачи жалоб на рекламные обьявления. Нужно эти действия либо автоматизировать, либо иметь возможность делать это массово(с 1го аккаунта фб можно подать 1 жалобу на одно рекламное объявление) Есть входные данные: логин/пароль от фейсбука, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад