webproduct-su

Александр webproduct-su

 
38 летМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
При работе со мной, вы можете избавить себя от любых переживаний

Full stack web developer, DevOps

1. Дизайн: UX/UI Figma Sketch AdobeXD Zeppelin

2. Фронтенд: CSS, HTML, JavaScript React, Angular, Vue

3. Бэкэнд: #PHP #MySQL #React.js #Node.js #Java #.Net #Vue.js #HTML #XML #CSS #JavaScript #jQuery #Ajax #RESTful_API 4.MVC #Laravel #Symfony #Yii #Agile #SCRUM #Git #BitBucket #VCS #Xdebug #PHPUnit #Python. #Го

5. Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis;

6. Тестирование QA: #Selenium www.getxray.app www.sahipro.com www.katalon.com.

Обо мне: Занимаюсь веб-разработкой с 2010 года. Также есть опыт работы на hackerone.com.

Всякая работа кроме как работоспособности будет учитывать следующие пункты:

  • Написание безопасного кода, понимание принципов OWASP - защита от XSS, CSRF, XXE, SQL Injection, IDOR, валидация на стороне сервера/клиента и прочее. Если ТЗ не требует другого, соблюдаю принцип "Запрещено всё, что не разрешено явно".
  • DevOps задачи - работа с терминалом / SSH, перенос сайтов, поднятие веб-серверов на VPS/VDS, логирование, оптимизация, бекапы и т.д.
  • Качество кода - Архитектура приложения строится до начала перехода к написанию кода. В основном всё строится на OOP + принципах SOLID если не требуется иное. Плюс ещё читабельность, комментирование, использование английского языка.
  • Отладка - устранение утечкек памяти, оптимизация тяжелых SQL запросов, перепись тяжелых циклов, выявление блокирующих http запросов и другие методы оптимизации программы. Опыт работы с xDebug + PHPStorm. Есть готовая настроенная среда отладки, также могу подготовить отчёт с выявлением проблемных участков кода без внесения правок в сам код.
  • Внимательность к багам - создавать с нуля всегда приятно. Но чаще всего приходится исправлять уже работающий код ничего не поломав вдобавок. Имею большой опыт работы исправлений багов / недоработок, чтения чужого кода, даже баги которые лежат в сторонних библиотеках. Дело времени и умений работать с devtools.
  • Быстродействие - pageSpeed не будет ругаться, нет нужды тянуть везде jQuery или другие скрипты для пару строк логики, нет нужды переопределять css если можно найти и изменить
  • SEO - внешние ссылки почти всегда закрываются, грамотно расставляются теги по семантике (strong, article, section, main, header / footer и прочие), robots.txt, sitemap`ы, проверка на битые ссылки, настройка редиректов и прочие плюшки
  • Защита от ботов - reCaptcha или другие умные решения без сторонних сервисов (иногда достаточно определить работает ли js у юзера чтобы отбросить большое количество ботов)
  • Понимание багов/фич на разных девайсах - опыт подсказывает что иногда лучше написать на одну строчку больше кода чем из-за ошибок терять одного клиента
  • Удобство - почти всегда можно сделать всё чуть лучше чем это принято по стандарту. Уведомление о заявке/заказе прямиком в мессенджер вместо отправки на email - как пример этому
  • Документация - все выполненные работы в итоге будут высланы вам как отчёт. Также будет понятное объяснение на будущее как код/логика/приложение себя ведёт. В основном это текстовый формат, но сложные моменты также могу выслать записав скринкаст.
Знания: PHP / Python / JavaScript / SQL / HTML + CSS

DevOps: unix, iptables, Postgres и MySQL, git, nginx / apache

Фронтенд: vue.js, SCSS, gulp / vanilla.js + bootstrap для простых задач

Бэкенд:yii2, laravel, php, django

CMS: WordPress (+wooCommerce), Joomla

Работа с API: если есть документация, любая

PHPJavascriptPythonWordPressLaravelMySQLPostgreSQLMongoDBHTMLCSSJoomlaBootstrapFigmaWooCommercejQueryNginxApacheAjaxDjangoAngularJavaUnixYiiSCSSSymfonySeleniumGulpRedisNode.jsVue.jsReact.jsDevOpsGitSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
pavel_brunki
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$60
10 баллов
2 года назад
Сделать небольшой сайт
Отличная работа. Рекомендую. Быстро Качесвенно Всегда на связи Отличная коммуникацияю)
Прекрасный заказчик. Задача поставлена ясно и понятно. Вся необходимая информация предоставлялась вовремя. Оперативно отвечает на возникающие вопросы. Однозначно рекомендую сотрудничество.
Ответный отзыв
BulatSHA
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$1200
10 баллов
4 года назад
Разработка сайта на основе готового дизайна и посадка на WP
Классный веб-разработчик. Всегда на связи, правки вносит мгновенно. Работа качественная и была выполнена в срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Задачи ставит чётко и понятно, знает чего хочет. Всегда на связи. Без сомнений рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
xainex
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Доработка дизайна Native приложения
Исполнитель работает очень оперативно и качественно, будем продолжать сотрудничество.
Очень хороший заказчик. Приятно работать. Все четко, спокоен. На связи оперативно. Задачи понятные, оплата в срок. Рекомендую.
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xainex
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
4 года назад
Дизайн макет приложения iOS/Android
Все быстро и по делу, в мобильном дизайне разбирается отлично. Рекомендую.
Отличный заказчик! Постановка задачи четкая. Оперативно отвечает на все вопросы, коммуникабельный. Все тонкости по задаче понимает с полуслова. Оплата моментальная. Можно доверять и работать без предоплаты. Адекватный и ответственный заказчик. Доволен. Всем рекомендую!
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Fainor
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Разработка мобильного приложения для iOS и Андройд
Профи своего дела . Подход к работе творческий, но в то же время отлаженная работа и очень качественный результат.Заказанный дизайн сайта очень понравился! Достойно справился с поставленными задачами, благодаря чему мы получили современную, красивую, очень продуманную работу преисполненную интересной динамикой, а еще порадовал невероятная внимательность к мелким деталям. Не экономьте на студентах это не стоит ваших нервов, получите только кота в мешке. Обращайтесь только к профессионалам!
всегда на связи и готов обсудить проблемы, возникнувшие при работе. Оплата поступила сразу после завершения проекта. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь будем работать ещё.
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