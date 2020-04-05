Full stack web developer, DevOps
1. Дизайн: UX/UI Figma Sketch AdobeXD Zeppelin
2. Фронтенд: CSS, HTML, JavaScript React, Angular, Vue
3. Бэкэнд: #PHP #MySQL #React.js #Node.js #Java #.Net #Vue.js #HTML #XML #CSS #JavaScript #jQuery #Ajax #RESTful_API 4.MVC #Laravel #Symfony #Yii #Agile #SCRUM #Git #BitBucket #VCS #Xdebug #PHPUnit #Python. #Го
5. Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis;
6. Тестирование QA: #Selenium www.getxray.app www.sahipro.com www.katalon.com.
Обо мне: Занимаюсь веб-разработкой с 2010 года. Также есть опыт работы на hackerone.com.
Всякая работа кроме как работоспособности будет учитывать следующие пункты:
- Написание безопасного кода, понимание принципов OWASP - защита от XSS, CSRF, XXE, SQL Injection, IDOR, валидация на стороне сервера/клиента и прочее. Если ТЗ не требует другого, соблюдаю принцип "Запрещено всё, что не разрешено явно".
- DevOps задачи - работа с терминалом / SSH, перенос сайтов, поднятие веб-серверов на VPS/VDS, логирование, оптимизация, бекапы и т.д.
- Качество кода - Архитектура приложения строится до начала перехода к написанию кода. В основном всё строится на OOP + принципах SOLID если не требуется иное. Плюс ещё читабельность, комментирование, использование английского языка.
- Отладка - устранение утечкек памяти, оптимизация тяжелых SQL запросов, перепись тяжелых циклов, выявление блокирующих http запросов и другие методы оптимизации программы. Опыт работы с xDebug + PHPStorm. Есть готовая настроенная среда отладки, также могу подготовить отчёт с выявлением проблемных участков кода без внесения правок в сам код.
- Внимательность к багам - создавать с нуля всегда приятно. Но чаще всего приходится исправлять уже работающий код ничего не поломав вдобавок. Имею большой опыт работы исправлений багов / недоработок, чтения чужого кода, даже баги которые лежат в сторонних библиотеках. Дело времени и умений работать с devtools.
- Быстродействие - pageSpeed не будет ругаться, нет нужды тянуть везде jQuery или другие скрипты для пару строк логики, нет нужды переопределять css если можно найти и изменить
- SEO - внешние ссылки почти всегда закрываются, грамотно расставляются теги по семантике (strong, article, section, main, header / footer и прочие), robots.txt, sitemap`ы, проверка на битые ссылки, настройка редиректов и прочие плюшки
- Защита от ботов - reCaptcha или другие умные решения без сторонних сервисов (иногда достаточно определить работает ли js у юзера чтобы отбросить большое количество ботов)
- Понимание багов/фич на разных девайсах - опыт подсказывает что иногда лучше написать на одну строчку больше кода чем из-за ошибок терять одного клиента
- Удобство - почти всегда можно сделать всё чуть лучше чем это принято по стандарту. Уведомление о заявке/заказе прямиком в мессенджер вместо отправки на email - как пример этому
- Документация - все выполненные работы в итоге будут высланы вам как отчёт. Также будет понятное объяснение на будущее как код/логика/приложение себя ведёт. В основном это текстовый формат, но сложные моменты также могу выслать записав скринкаст.
DevOps: unix, iptables, Postgres и MySQL, git, nginx / apache
Фронтенд: vue.js, SCSS, gulp / vanilla.js + bootstrap для простых задач
Бэкенд:
yii2, laravel, php, django
CMS: WordPress (+wooCommerce), Joomla
Работа с API: если есть документация, любая
- Www.kabbi.com360 просмотров
- Mobile Application www.easy-cam.com306 просмотров
- Super Bankir329 просмотров
- Poker Web Project www.pppokerclubs.ru334 просмотра
- Шторы160 просмотров
- Www.biodvorik.ru162 просмотра
- StroyLux188 просмотров
- Mobel174 просмотра
- Android&Ios UI/UX Design Back End Testing181 просмотр
- Android&Ios UI/UX Design Back End Testing175 просмотров
- Android&Ios201 просмотр
- Casino Web Project177 просмотров