При работе со мной, вы можете избавить себя от любых переживаний

Full stack web developer, DevOps

1. Дизайн: UX/UI Figma Sketch AdobeXD Zeppelin

2. Фронтенд: CSS, HTML, JavaScript React, Angular, Vue

3. Бэкэнд: #PHP #MySQL #React.js #Node.js #Java #.Net #Vue.js #HTML #XML #CSS #JavaScript #jQuery #Ajax #RESTful_API 4.MVC #Laravel #Symfony #Yii #Agile #SCRUM #Git #BitBucket #VCS #Xdebug #PHPUnit #Python. #Го

5. Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis;

6. Тестирование QA: #Selenium www.getxray.app www.sahipro.com www.katalon.com.

Обо мне: Занимаюсь веб-разработкой с 2010 года. Также есть опыт работы на hackerone.com.

Всякая работа кроме как работоспособности будет учитывать следующие пункты:

Написание безопасного кода, понимание принципов OWASP - защита от XSS, CSRF, XXE, SQL Injection, IDOR, валидация на стороне сервера/клиента и прочее. Если ТЗ не требует другого, соблюдаю принцип "Запрещено всё, что не разрешено явно".

DevOps задачи - работа с терминалом / SSH, перенос сайтов, поднятие веб-серверов на VPS/VDS, логирование, оптимизация, бекапы и т.д.

Качество кода - Архитектура приложения строится до начала перехода к написанию кода. В основном всё строится на OOP + принципах SOLID если не требуется иное. Плюс ещё читабельность, комментирование, использование английского языка.

Отладка - устранение утечкек памяти, оптимизация тяжелых SQL запросов, перепись тяжелых циклов, выявление блокирующих http запросов и другие методы оптимизации программы. Опыт работы с xDebug + PHPStorm. Есть готовая настроенная среда отладки, также могу подготовить отчёт с выявлением проблемных участков кода без внесения правок в сам код.

Внимательность к багам - создавать с нуля всегда приятно. Но чаще всего приходится исправлять уже работающий код ничего не поломав вдобавок. Имею большой опыт работы исправлений багов / недоработок, чтения чужого кода, даже баги которые лежат в сторонних библиотеках. Дело времени и умений работать с devtools.

Быстродействие - pageSpeed не будет ругаться, нет нужды тянуть везде jQuery или другие скрипты для пару строк логики, нет нужды переопределять css если можно найти и изменить

SEO - внешние ссылки почти всегда закрываются, грамотно расставляются теги по семантике (strong, article, section, main, header / footer и прочие), robots.txt, sitemap`ы, проверка на битые ссылки, настройка редиректов и прочие плюшки

Защита от ботов - reCaptcha или другие умные решения без сторонних сервисов (иногда достаточно определить работает ли js у юзера чтобы отбросить большое количество ботов)

Понимание багов/фич на разных девайсах - опыт подсказывает что иногда лучше написать на одну строчку больше кода чем из-за ошибок терять одного клиента

Удобство - почти всегда можно сделать всё чуть лучше чем это принято по стандарту. Уведомление о заявке/заказе прямиком в мессенджер вместо отправки на email - как пример этому

Документация - все выполненные работы в итоге будут высланы вам как отчёт. Также будет понятное объяснение на будущее как код/логика/приложение себя ведёт. В основном это текстовый формат, но сложные моменты также могу выслать записав скринкаст.

Знания: PHP / Python / JavaScript / SQL / HTML + CSS

DevOps: unix, iptables, Postgres и MySQL, git, nginx / apache

Фронтенд: vue.js, SCSS, gulp / vanilla.js + bootstrap для простых задач

Бэкенд: yii2 , laravel, php, django

CMS: WordPress (+wooCommerce), Joomla

Работа с API: если есть документация, любая